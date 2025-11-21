«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

У гостей голы забили Александр Овечкин (трижды), Итэн Фрэнк (дважды), Сонни Милано (дважды) и Джейкоб Чикран, у хозяев — Брендан Галлахер, Джозеф Велено, Ник Сузуки и Майкл Мэтисон.

«Вашингтон» (24 очка после 21 игры) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Монреаль» (23 очка после 20 матчей) идет на 13-м месте.

