«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Игра проходила на арене Centre Bell (Монреаль) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд (дубль), Майкл Мэтисон, Кирби Дак, Ник Сузуки и Джейк Эванс, у гостей дважды забил российский форвард Александр Овечкин.

У «Вашингтона» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (69 очков после 62 матчей). «Монреаль» (75 очков после 59 встреч) располагается на четвертом месте.

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