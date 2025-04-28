«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.