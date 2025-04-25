«Монреаль» и «Вашингтон» сыграют третий матч первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) и начнется в 2.00 по московскому времени.

«Монреаль» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Монреаль» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Кэпиталз». Столичная команда обыграла канадский клуб в двух домашних матчах (3:2 ОТ, 3:1). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка (дубль и передача в первой игре), а форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.