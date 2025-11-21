«Вашингтон» переиграл «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу. 40-летний россиянин забил в четвертой игре подряд. У него теперь 907 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 984 гола с учетом плей-офф.

Также у «Кэпс» по две шайбы забросили Итэн Фрэнк и Сонни Милано, одну шайбу забросил Джейкоб Чикран. У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Джозеф Велено, Ник Сузуки и Майкл Мэтисон.

«Вашингтон» набрал 24 очка в 21 матче и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 11-й строчке — 23 очка в 20 играх.