«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в третьем матче, Овечкин забил гол
«Монреаль» обыграл «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Кэпиталз».
Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече забросил одну шайбу. Для него этот гол стал третьим в Кубке Стэнли-2025 и 75-м в плей-офф НХЛ за карьеру.
Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Голы: Макмайкл — 3 (Рой, Сандин), 3:20 — 0:1. Каррье — 1 (Ньюхук, Эванс), 19:07 — 1:1. Сузуки — 2 (бол.), 28:37 — 2:1. Чикран — 1 (Манджапане, Эллер), 30:47 — 2:2. Кофилд — 2 (Хатсон), 39:51 — 3:2. Овечкин — 3 (Строум, Бовилье), 42:39 — 3:3. Дворак — 2 (Савар, Армиа), 44:17 — 4:3. Слафковски — 1 (Кофилд), 53:23 — 5:3. Ньюхук — 1 (бол., Галлахер, Мэтисон), 57:35 — 6:3.
Вратари: Монтембо (Добеш, 31:39) — Томпсон (Линдгрен, 53:23).
Штраф: 18 — 24.
Броски: 40 (15+11+14) — 21 (7+7+7).
Наши: Демидов (15.37/1/0) — Алексеев (10.27/1/-1), Овечкин (15.16/2/0).
26 апреля. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 1
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|26.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 3
|26.04
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|26.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|26.04
|20:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|26.04
|23:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -