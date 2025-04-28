Две передачи Демидова не спасли «Монреаль» от поражения от «Вашингтона», у Овечкина «+2»

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Брендон Духайм, по голу забили Дилан Строум, Эндрю Манджапане и Том Уилсон, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «+2». У «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски и Коул Кофилд, Иван Демидов сделал две результативные передачи.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.