Две передачи Демидова не спасли «Монреаль» от поражения от «Вашингтона», у Овечкина «+2»
«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил Брендон Духайм, по голу забили Дилан Строум, Эндрю Манджапане и Том Уилсон, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «+2». У «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски и Коул Кофилд, Иван Демидов сделал две результативные передачи.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 1
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|2 - 2
|
Торонто - Оттава
|3 - 1
|
Даллас - Колорадо
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 2
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3.05
|28.04
|01:30
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|28.04
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
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