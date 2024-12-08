«Вашингтон» на выезде переиграл «Монреаль»

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У победителей дубль оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Строум.

За «Канадиенс» отличились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд.

«Вашингтон», набрал 40 очков в 27 играх и продолжает лидировать в Восточной конференции, «Монреаль» — на последнем месте с 23 очками за 27 встреч.