Сегодня, 03:14

Овечкин забил в четвертом матче подряд. У него теперь 905 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 1-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство. Он забил в четвертом матче подряд.

Для 40-летнего россиянина это 8-й гол в сезоне-2025/26 и 905-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.

С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 982 гола (905+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алексей Х

    Что он себе позволяет?))

    21.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Доброе утро !!!!! Неплохо. Явно вкатывается в сезон. Ждём дуль.

    21.11.2025

  • pchela_tr

    Саня, давно дублей не было!

    21.11.2025

  • Skovorodker

    Если не ошибаюсь, теперь он вышел на чистое первое место по голам в непустые ворота!

    21.11.2025

  • EvgeniShu

    Супер!!!

    21.11.2025

    • «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

    Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 905-го гола Овечкина. Текущее положение
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Вашингтон 20 10 10 22
    6 Коламбус 20 10 10 22
    7 Рейнджерс 21 10 11 22
    8 Филадельфия 18 9 9 21
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 22 12 10 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 20 10 10 23
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 20 13 7 27
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 22 9 13 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 03:00 Детройт – Айлендерс - : -
    21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис - : -
    21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси - : -
    21.11 03:00 Торонто – Коламбус - : -
    21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон - : -
    21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон - : -
    21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл - : -
    21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс - : -
    21.11 05:00 Юта – Вегас - : -
    21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
    21.11 06:00 Анахайм – Оттава - : -
    21.11 06:00 Ванкувер – Даллас - : -
    Все результаты / календарь

