Овечкин признан первой звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Вашингтон» (4:7).

Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 40-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал нападающий «Канадиенс» Брендан Галлахер, набравший 2 (1+1) очка. Третья ззвезда — форвард «Кэпс» Итен Фрэнк, который оформил дубль и сделал две голевые передачи.