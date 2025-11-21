Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем»
«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин на 17-й минуте третьего периода сделал счет 6:4, а спустя 2 минуты забил еще раз. Это его третий гол в матче. Он 33-й раз в карьере оформил хет-трик.
Для 40-летнего россиянина это 9-й и 10-й голы в сезоне-2025/26 и 906-й и 907-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.
С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 984 гола (907+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Вашингтон
|20
|10
|10
|22
|6
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|7
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|8
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|20
|10
|10
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|20
|13
|7
|27
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|- : -
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|- : -
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|- : -
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|- : -
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|- : -
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|- : -
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|- : -
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|- : -
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|- : -
