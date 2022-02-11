«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», у Кузнецова две результативные передачи и «+3»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами и завершил встречу с показателем полезности «+3», вратарь Илья Самсонов отразил 42 броска. У защитника «Канадиенс» Александра Романова «-1».

Капитан столичной команды Александр Овечкин пропускал встречу из-за правил о карантине в Квебеке. Ранее 36-летний россиянин находился в ковид-протоколе.

После этого матча «Вашингтон» с 61 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы: Снивли — 1 (Шульц), 5:04 — 0:1. Макмайкл — 7 (Эллер, ван Римсдайк), 5:24 — 0:2. Хагелин — 3 (Фехервари, Карлсон), 23:40 — 0:3. Питлик — 9 (Андерсон, Клэйг), 24:09 — 1:3. Снивли — 2 (Кузнецов, Шульц), 25:18 — 1:4. Кофилд — 2 (бол., Сузуки, Тоффоли), 35:58 — 2:4. Уилсон — 15 (п.в., Снивли, Кузнецов), 58:45 — 2:5.

Вратари: Примо (Монтембо, 25:18, 34:46 — 34:56, 55:57 — 58:45) — Самсонов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 44 (10+18+16) — 23 (11+8+4).

Наши: Романов (22.13/3/-1) — Кузнецов (17.22/2/+3), Орлов (22.11/0/+1).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.