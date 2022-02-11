«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», у Кузнецова две результативные передачи и «+3»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.
В составе «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами и завершил встречу с показателем полезности «+3», вратарь Илья Самсонов отразил 42 броска. У защитника «Канадиенс» Александра Романова «-1».
Капитан столичной команды Александр Овечкин пропускал встречу из-за правил о карантине в Квебеке. Ранее 36-летний россиянин находился в ковид-протоколе.
После этого матча «Вашингтон» с 61 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы: Снивли — 1 (Шульц), 5:04 — 0:1. Макмайкл — 7 (Эллер, ван Римсдайк), 5:24 — 0:2. Хагелин — 3 (Фехервари, Карлсон), 23:40 — 0:3. Питлик — 9 (Андерсон, Клэйг), 24:09 — 1:3. Снивли — 2 (Кузнецов, Шульц), 25:18 — 1:4. Кофилд — 2 (бол., Сузуки, Тоффоли), 35:58 — 2:4. Уилсон — 15 (п.в., Снивли, Кузнецов), 58:45 — 2:5.
Вратари: Примо (Монтембо, 25:18, 34:46 — 34:56, 55:57 — 58:45) — Самсонов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 44 (10+18+16) — 23 (11+8+4).
Наши: Романов (22.13/3/-1) — Кузнецов (17.22/2/+3), Орлов (22.11/0/+1).
11 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|40
|17
|23
|40
|7
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|43
|24
|19
|54
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|34
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09