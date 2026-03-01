«Монреаль» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 1 марта

«Монреаль» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 февраля на 1 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 03:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Вашингтон

Следить за ключевыми событиями игры «Монреаль» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Монреаль» — «Вашингтон» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Канадиенс» набрали 73 очка в 58 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 69 очками в 61 игре идут на девятой строчке «Востока».