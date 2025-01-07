«Монреаль» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

«Монреаль» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» с 45 очками в 39 играх располагается на 8-й строчке в Западной конференции.