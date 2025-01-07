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Сегодня, 06:19

«Монреаль» в овертайме победил «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монреаль» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

В основное время у «Кэнакс» голами отметились Йонатан Леккеримяки, Джейк Дебраск и Джей Ти Миллер, оформивший дубль. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Кайден Гуле, Кирби Дак и Лэйн Хатсон.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Ник Сузуки, когда его команда играла в большинстве.

«Монреаль» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» с 45 очками в 39 играх располагается на 8-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Кофилд — 22 (Слафковски, Сузуки), 1:07 — 1:0. Миллер — 7 (Хегландер, Хьюз), 10:47 — 1:1. Миллер — 8 (Леккеримяки, Майерс), 23:21 — 1:2. Леккеримяки — 2 (Босер, Миллер), 23:41 — 1:3. Гуле — 4 (Каррье, Армиа), 30:35 — 2:3. Дак — 6 (бол., Хатсон, Сузуки), 42:01 — 3:3. Хатсон — 3, 46:54 — 4:3. Дебраск — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 48:51 — 4:4. Сузуки — 12 (бол., Хатсон, Кофилд), 60:48 — 5:4.

Вратари: Монтембо — Ланкинен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (6+10+7+1) — 20 (4+9+7+0).

7 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
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3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
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