«Монреаль» в овертайме победил «Ванкувер»
«Монреаль» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.
В основное время у «Кэнакс» голами отметились Йонатан Леккеримяки, Джейк Дебраск и Джей Ти Миллер, оформивший дубль. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Кайден Гуле, Кирби Дак и Лэйн Хатсон.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Ник Сузуки, когда его команда играла в большинстве.
«Монреаль» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» с 45 очками в 39 играх располагается на 8-й строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Кофилд — 22 (Слафковски, Сузуки), 1:07 — 1:0. Миллер — 7 (Хегландер, Хьюз), 10:47 — 1:1. Миллер — 8 (Леккеримяки, Майерс), 23:21 — 1:2. Леккеримяки — 2 (Босер, Миллер), 23:41 — 1:3. Гуле — 4 (Каррье, Армиа), 30:35 — 2:3. Дак — 6 (бол., Хатсон, Сузуки), 42:01 — 3:3. Хатсон — 3, 46:54 — 4:3. Дебраск — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 48:51 — 4:4. Сузуки — 12 (бол., Хатсон, Кофилд), 60:48 — 5:4.
Вратари: Монтембо — Ланкинен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (6+10+7+1) — 20 (4+9+7+0).
7 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|6
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|40
|17
|23
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|7.01
|03:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 3 Б
|7.01
|03:30
|
Монреаль – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.01
|05:00
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|7.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -