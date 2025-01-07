«Монреаль» в овертайме победил «Ванкувер»

«Монреаль» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

В основное время у «Кэнакс» голами отметились Йонатан Леккеримяки, Джейк Дебраск и Джей Ти Миллер, оформивший дубль. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Кайден Гуле, Кирби Дак и Лэйн Хатсон.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Ник Сузуки, когда его команда играла в большинстве.

«Монреаль» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» с 45 очками в 39 играх располагается на 8-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Кофилд — 22 (Слафковски, Сузуки), 1:07 — 1:0. Миллер — 7 (Хегландер, Хьюз), 10:47 — 1:1. Миллер — 8 (Леккеримяки, Майерс), 23:21 — 1:2. Леккеримяки — 2 (Босер, Миллер), 23:41 — 1:3. Гуле — 4 (Каррье, Армиа), 30:35 — 2:3. Дак — 6 (бол., Хатсон, Сузуки), 42:01 — 3:3. Хатсон — 3, 46:54 — 4:3. Дебраск — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 48:51 — 4:4. Сузуки — 12 (бол., Хатсон, Кофилд), 60:48 — 5:4.

Вратари: Монтембо — Ланкинен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (6+10+7+1) — 20 (4+9+7+0).

7 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.