«Ванкувер» обыграл «Монреаль», у Михеева гол

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Кэнакс» отличились Конор Гарланд, Илья Михеев, Дакота Джошуа, Брок Босер и Фил Ди Джузеппе. У «Канадиенс» шайбы забросили Майкл Мэтсон и Арбер Джекаи.

После этого матча «Ванкувер» с 23 очками занимает второе место в Западной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на девятой строчке Востока.