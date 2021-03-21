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«Монреаль» по буллитам победил «Ванкувер», у Романова «+1»

04:55
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Ванкувер» со счетом 5:4.

Победный буллит реализовал Томаш Татар. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности «+1».

После этого матча «Монреаль» с 37 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 35 очками — на пятой строчке.

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