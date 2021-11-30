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«Ванкувер» победил «Монреаль», у Романова «+1»

06:20
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.

На шайбы Элиана Петтерссона и Конора Гарлэнда хозяева ответили точным броском Райана Полинга.

После этого матча «Ванкувер» с 16 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 14 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Ванкувер» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Петтерссон — 4 (бол., Хьюз, Миллер), 8:00 — 0:1. Пелинг — 4 (Друэн), 18:39 — 1:1. Гарлэнд — 7 (Хорват), 26:27 — 1:2.

Вратари: Аллен (59:03) — Демко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (12+11+11) — 42 (12+21+9).

Наши: Романов (21.04/0/+1) — Подколзин (10.46/3/0).

30 ноября. Монреаль. Centre Bell.

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Сергей Разин все материалы автора
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