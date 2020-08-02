«Монреаль» в овертайме обыграл «Питтсбург» и повел в серии, Малкин нанес 8 бросков

«Монреаль» обыграл «Питтсбург» в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли — 3:2. Победную шайбу на 14-й минуте овертайма забросил Джефф Питри. В составе канадской команды также отличились Йеспер Котканиеми и Ник Сузуки.

У «Питтсбурга» забили Сидни Кросби и Брайан Раст. На счету Евгения Малкина 8 бросков в створ и 2 силовых приема за 25.15 на льду.

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проводятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.

НХЛ

Квалификационный раунд

«Питтсбург» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Котканиеми — 7 (Байрон, Кулак), 11:27 — 0:1. Сузуки — 14, 26:53 — 0:2. Кросби — 17 (Гюнтцель, Шульц), 29:55 — 1:2. Раст — 28 (бол., Хернквист, Маккэн), 32:34 — 2:2. Питри — 12 (Галлахер, Дано), 73:57 — 2:3.

Нереализованные буллиты: Шири (Питтсбург Пингвинз), 56:57 (Вратарь), Друэн (Монреаль Канадиенс), 66:46 (Вратарь).

Вратари: Мюррей — Прайс.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 41 (18+8+8+7) — 35 (6+13+4+12).

Наши: — - -.

2 августа. Торонто. Scotiabank Arena.