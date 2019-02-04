"Монреаль" в овертайме обыграл "Эдмонтон"

"Монреаль" в матче регуляного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Джонатана Друэна.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Эдмонтон" - 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Уэбер - 8 (бол., Друэн), 2:23 - 1:0. Драйзайтль - 28 (Лучич, Нерс), 9:44 - 1:1. Доми - 17 (Питри, Байрон), 21:09 - 2:1. Макдэвид - 31 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Нерс), 28:05 - 2:2. Драйзайтль - 29 (бол., Чейссон, Ньюджент-Хопкинс), 34:55 - 2:3. Котканиеми - 8 (Доми, Татар), 53:35 - 3:3. Друэн - 15 (Мете, Дано), 60:58 - 4:3.

Вратари: Прайс - Коскинен.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 27 (13+6+6+2) - 24 (7+10+5+2).

3 февраля. Монреаль. Centre Bell.