«Монреаль» в матче с «Вашингтоном» реализовал большинство после удаления Овечкина

«Монреаль» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Вашингтоном».

На 39-й минуте форвард «Канадиенс» Коул Кофилд реализовал большинство после удаления форварда Александра Овечкина и сделал счет 2:1. Нападающий Иван Демидов сделал результативную передачу и поучаствовал в двух голах команды.

Счет в серии 2-1 в пользу «Вашингтона». Пятый матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.