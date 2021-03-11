«Монреаль» в гостях победил «Ванкувер», у Романова «плюс 2»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Ванкувер» со счетом 5:1.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 19 минут 21 секунду, нанес 2 броска, сделал 3 хита и заработал показатель полезности «плюс 2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Монреаль» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Котканиеми — 3 (Тоффоли), 15:34 — 0:1. Перри — 4 (Байрон, Эванс), 22:09 — 0:2. Бесер — 14 (бол., Хьюз, Миллер), 24:54 — 1:2. Уэбер — 5 (бол., Друэн, Андерсон), 34:11 — 1:3. Питри — 10 (Котканиеми, Тоффоли), 46:36 — 1:4. Дано — 1 (Эдмундсон, Армиа), 53:49 — 1:5.

Вратари: Демко — Прайс.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 24 (4+13+7) — 45 (16+12+17).

Наши: — - Романов (19.03/2/+2).

11 марта. Ванкувер. Rogers Arena.