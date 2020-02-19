«Монреаль» уступил «Детройту», Ковальчук очков не набрал

«Монреаль» на выезде проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Ред Уингз» прервали четырехматчевую серию поражений. «Канадиенс» проиграли пяту встречу кряду.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук сыграл 15 с половиной минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Монреаль» — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Голы: Томпсон — 4 (Казинс, Байрон), 5:59 — 0:1. Питри — 9 (бол., Сузуки, Уил), 16:03 — 0:2. Фаббри — 13 (Манта, Ларкин), 21:24 — 1:2. Сузуки — 13 (бол., Уил, Татар), 32:40 — 1:3. Атанасиу — 9 (Бига, Филппула), 45:04 — 2:3. Грин — 3 (Манта, Ларкин), 50:41 — 3:3. Атанасиу — 10 (Бертуцци), 54:45 — 4:3.

Вратари: Бернье — Прайс (59:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (4+11+10) — 22 (9+9+4).

Наши: — - Ковальчук (15.38/1/-2).

19 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.