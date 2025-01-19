«Монреаль» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон, Бобби Макканн, Ник Робертсон, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Стив Лоренц и Давид Кампф

Авторами голов «Канадиенс» стали Кирби Дак, Патрик Лайне и Джош Андерсон.

«Торонто» набрал 60 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Монреаль» идет на 10-й строчке с 48 баллами.