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Сегодня, 10:03

«Монреаль» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Торонто» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон, Бобби Макканн, Ник Робертсон, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Стив Лоренц и Давид Кампф

Авторами голов «Канадиенс» стали Кирби Дак, Патрик Лайне и Джош Андерсон.

«Торонто» набрал 60 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Монреаль» идет на 10-й строчке с 48 баллами.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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24.01
19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 1
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 5 : 3
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 4 : 2
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 2
19.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 4 : 2
19.01 21:00
Нью-Джерси – Оттава
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