«Монреаль» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Канадиенс» с 25 очками занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» с 21 очком — на 15-й строчке «Востока».