«Монреаль» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд. На 8-й минуте первого периода он реализовал большинство после передач Кирби Даха и Юрая Слафковски.

Для обеих команд это был первый матч в новом регулярном чемпионате.