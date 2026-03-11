«Монреаль» выиграл у «Торонто», Демидов сделал голевую передачу

«Монреаль» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра проходила на арене «Белл Центр» в Монреале.

У «Канадиенс» отличились Оливер Капанен, Филлип Дано и Джейк Эванс. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Вильяма Нюландера.

Российский нападающий хозяев Иван Демидов отметился голевой передачей. Теперь у 20-летнего россиянина 49 (13+36) очков в 63 играх этого сезона.

«Монреаль» набрал 80 очков в 63 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 15-й строчке — 65 очков в 65 играх.