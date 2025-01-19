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Сегодня, 05:55

«Торонто» разгромил «Монреаль», уступая со счетом 0:3 к 30-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 7:3.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Оливер Экман-Ларссон, по голу забили Бобби Макканн, Ник Робертсон, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Стив Лоренц и Давид Кампф. У «Канадиенс» шайбы забросили Кирби Дак, Патрик Лайне и Джош Андерсон. При этом «Монреаль» вел со счетом 3:0 до 30-й минуте.

После этого матча «Торонто» 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 48 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)

Голы: Дак — 9 (Гуле, Лайне), 5:08 — 1:0. Лайне — 11 (бол., Хатсон, Сузуки), 18:21 — 2:0. Андерсон — 7 (Армиа, Каррье), 18:30 — 3:0. Макманн — 13, 29:32 — 3:1. Робертсон — 8 (бол., Экман-Ларссон, Хольмберг), 38:46 — 3:2. В. Нюландер — 27 (Макманн), 40:24 — 3:3. Экман-Ларссон — 3 (бол., Доми), 44:31 — 3:4. Мэттьюс — 18 (мен., Марнер, Райлли), 47:58 — 3:5. Лоренц — 5 (Экман-Ларссон, Марнер), 54:45 — 3:6. Кампф — 3 (мен., п.в., Найз), 58:26 — 3:7.

Вратари: Монтембо (55:10 — 58:26) — Уолл.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 36 (13+10+13) — 34 (8+14+12).

Наши: — .

19 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 44 19 25 48
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7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
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Нэшвилл – Миннесота
 - : -
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Чикаго – Вегас
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Юта – Сент-Луис
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