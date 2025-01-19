«Торонто» разгромил «Монреаль», уступая со счетом 0:3 к 30-й минуте

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 7:3.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Оливер Экман-Ларссон, по голу забили Бобби Макканн, Ник Робертсон, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Стив Лоренц и Давид Кампф. У «Канадиенс» шайбы забросили Кирби Дак, Патрик Лайне и Джош Андерсон. При этом «Монреаль» вел со счетом 3:0 до 30-й минуте.

После этого матча «Торонто» 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 48 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)

Голы: Дак — 9 (Гуле, Лайне), 5:08 — 1:0. Лайне — 11 (бол., Хатсон, Сузуки), 18:21 — 2:0. Андерсон — 7 (Армиа, Каррье), 18:30 — 3:0. Макманн — 13, 29:32 — 3:1. Робертсон — 8 (бол., Экман-Ларссон, Хольмберг), 38:46 — 3:2. В. Нюландер — 27 (Макманн), 40:24 — 3:3. Экман-Ларссон — 3 (бол., Доми), 44:31 — 3:4. Мэттьюс — 18 (мен., Марнер, Райлли), 47:58 — 3:5. Лоренц — 5 (Экман-Ларссон, Марнер), 54:45 — 3:6. Кампф — 3 (мен., п.в., Найз), 58:26 — 3:7.

Вратари: Монтембо (55:10 — 58:26) — Уолл.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 36 (13+10+13) — 34 (8+14+12).

Наши: — .

19 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.