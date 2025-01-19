«Торонто» разгромил «Монреаль», уступая со счетом 0:3 к 30-й минуте
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 7:3.
В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Оливер Экман-Ларссон, по голу забили Бобби Макканн, Ник Робертсон, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Стив Лоренц и Давид Кампф. У «Канадиенс» шайбы забросили Кирби Дак, Патрик Лайне и Джош Андерсон. При этом «Монреаль» вел со счетом 3:0 до 30-й минуте.
После этого матча «Торонто» 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 48 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Торонто» — 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)
Голы: Дак — 9 (Гуле, Лайне), 5:08 — 1:0. Лайне — 11 (бол., Хатсон, Сузуки), 18:21 — 2:0. Андерсон — 7 (Армиа, Каррье), 18:30 — 3:0. Макманн — 13, 29:32 — 3:1. Робертсон — 8 (бол., Экман-Ларссон, Хольмберг), 38:46 — 3:2. В. Нюландер — 27 (Макманн), 40:24 — 3:3. Экман-Ларссон — 3 (бол., Доми), 44:31 — 3:4. Мэттьюс — 18 (мен., Марнер, Райлли), 47:58 — 3:5. Лоренц — 5 (Экман-Ларссон, Марнер), 54:45 — 3:6. Кампф — 3 (мен., п.в., Найз), 58:26 — 3:7.
Вратари: Монтембо (55:10 — 58:26) — Уолл.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 36 (13+10+13) — 34 (8+14+12).
Наши: — .
19 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
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|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|45
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|18
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
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|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
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|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
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|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
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|19
|25
|48
|6
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|18
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|42
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|Сиэтл
|46
|19
|27
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|14
|33
|34
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Колорадо – Даллас
|6 : 3
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|02:00
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Флорида – Анахайм
|3 : 0
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|03:00
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Виннипег – Калгари
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Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|- : -
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|19.01
|06:00
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Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|19.01
|06:00
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Сиэтл – Лос-Анджелес
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|19.01
|21:00
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Нью-Джерси – Оттава
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