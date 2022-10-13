«Монреаль» выиграл у «Торонто». Дадонов не набрал очков

«Монреаль» обыграл «Торонто» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра для обеих команд в этом сезоне.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 11 минут и отметился одним броском и одним силовым приемом.

Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов на лед не выходил. Он провел всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Бантинг — 1 (Марнер, Броди), 11:41 — 0:1. Кофилд — 1 (Сузуки, Савар), 20:33 — 1:1. Мальгин — 1 (Таварес, Нюландер), 29:06 — 1:2. Кофилд — 2, 35:56 — 2:2. Монахэн — 1 (Харрис, Дак), 57:30 — 3:2. Нюландер — 1 (Таварес, Райлли), 58:10 — 3:3. Андерсон — 1 (Сузуки), 59:41 — 4:3.

Нереализованный буллит: Керфут (Т), 37:20 (Вратарь).

Вратари: Аллен — Мюррей (58:08 — 58:10, 59:41).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (8+9+6) — 32 (8+13+11).

Наши: Дадонов (11.04/1/-1) — -.

13 октября. Монреаль. Centre Bell.