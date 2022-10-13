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Сегодня, 05:11

«Монреаль» выиграл у «Торонто». Дадонов не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 октября. «Монреаль» — «Торонто» (4:3).
Фото USA Today Sports

«Монреаль» обыграл «Торонто» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра для обеих команд в этом сезоне.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 11 минут и отметился одним броском и одним силовым приемом.

Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов на лед не выходил. Он провел всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Бантинг — 1 (Марнер, Броди), 11:41 — 0:1. Кофилд — 1 (Сузуки, Савар), 20:33 — 1:1. Мальгин — 1 (Таварес, Нюландер), 29:06 — 1:2. Кофилд — 2, 35:56 — 2:2. Монахэн — 1 (Харрис, Дак), 57:30 — 3:2. Нюландер — 1 (Таварес, Райлли), 58:10 — 3:3. Андерсон — 1 (Сузуки), 59:41 — 4:3.

Нереализованный буллит: Керфут (Т), 37:20 (Вратарь).

Вратари: Аллен — Мюррей (58:08 — 58:10, 59:41).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (8+9+6) — 32 (8+13+11).

Наши: Дадонов (11.04/1/-1) — -.

13 октября. Монреаль. Centre Bell.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
6
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2 Рейнджерс 1 1 0 2
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4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Баффало 0 0 0 0
4 Оттава 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Флорида 0 0 0 0
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3 Даллас 0 0 0 0
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5 Миннесота 0 0 0 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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13.10 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 3
13.10 04:30
Колорадо – Чикаго
 5 : 2
13.10 05:00
Анахайм – Сиэтл
 5 : 4 ОТ
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Эдмонтон

 1 4
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 1 2
И КН
Фредерик Андерсен

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Каролина

 1 1.00
Игорь Шестеркин

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Рейнджерс

 1 1.00
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