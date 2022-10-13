«Монреаль» выиграл у «Торонто». Дадонов не набрал очков
«Монреаль» обыграл «Торонто» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра для обеих команд в этом сезоне.
Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 11 минут и отметился одним броском и одним силовым приемом.
Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов на лед не выходил. Он провел всю встречу на скамейке запасных.
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«Монреаль» — «Торонто» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Голы: Бантинг — 1 (Марнер, Броди), 11:41 — 0:1. Кофилд — 1 (Сузуки, Савар), 20:33 — 1:1. Мальгин — 1 (Таварес, Нюландер), 29:06 — 1:2. Кофилд — 2, 35:56 — 2:2. Монахэн — 1 (Харрис, Дак), 57:30 — 3:2. Нюландер — 1 (Таварес, Райлли), 58:10 — 3:3. Андерсон — 1 (Сузуки), 59:41 — 4:3.
Нереализованный буллит: Керфут (Т), 37:20 (Вратарь).
Вратари: Аллен — Мюррей (58:08 — 58:10, 59:41).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 23 (8+9+6) — 32 (8+13+11).
Наши: Дадонов (11.04/1/-1) — -.
13 октября. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
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|Каролина
|1
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|0
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|Рейнджерс
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|0
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|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
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|0
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|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
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|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00