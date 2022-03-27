«Монреаль» обыграл «Торонто», у Романова «+2»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4:2.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Мэйпл Ливз» Ильи Любушкина «-1».

После этого матча «Монреаль» с 46 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Торонто» с 85 очками — на седьмой строчке.