«Монреаль» обыграл «Торонто» в овертайме, Самсонов сделал 28 сейвов

«Монреаль» обыграл «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Джош Андерсон и Рафаэль Арве-Пинар. У гостей отличились Марк Джиордано и Калле Ярнкрок.

Автором победной шайбы стал форвард «Канадиенс» Рем Питлик. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 28 из 31 броска.

«Монреаль» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 47 матчах. «Торонто» идет на третьей строчке с 64 очками в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Джиордано — 3 (Нюландер, Мэттьюс), 0:53 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Тимминс, Марнер), 17:30 — 0:2. Андерсон — 13 (Сузуки, Питлик), 21:46 — 1:2. Арве-Пинар — 1 (Пеццетта, Белзил), 33:35 — 2:2. Питлик — 3 (Хоффман, Савар), 62:14 — 3:2.

Вратари: Монтембо — Самсонов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (4+18+6+3) — 38 (15+8+14+1).

Наши: Дадонов (15.49/3/0) — -.

22 января. Монреаль. Centre Bell.