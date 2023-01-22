«Монреаль» обыграл «Торонто» в овертайме, Самсонов сделал 28 сейвов
«Монреаль» обыграл «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время у хозяев забросили Джош Андерсон и Рафаэль Арве-Пинар. У гостей отличились Марк Джиордано и Калле Ярнкрок.
Автором победной шайбы стал форвард «Канадиенс» Рем Питлик. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 28 из 31 броска.
«Монреаль» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 47 матчах. «Торонто» идет на третьей строчке с 64 очками в 47 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Джиордано — 3 (Нюландер, Мэттьюс), 0:53 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Тимминс, Марнер), 17:30 — 0:2. Андерсон — 13 (Сузуки, Питлик), 21:46 — 1:2. Арве-Пинар — 1 (Пеццетта, Белзил), 33:35 — 2:2. Питлик — 3 (Хоффман, Савар), 62:14 — 3:2.
Вратари: Монтембо — Самсонов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (4+18+6+3) — 38 (15+8+14+1).
Наши: Дадонов (15.49/3/0) — -.
22 января. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|47
|20
|27
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|30
|17
|61
|2
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|44
|24
|20
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|45
|18
|27
|39
|7
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|22.01
|02:00
|
Флорида – Миннесота
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|1 : 2
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 2 ОТ
|22.01
|03:00
|
Оттава – Виннипег
|1 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|22.01
|04:00
|
Даллас – Аризона
|- : -
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|22.01
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|22.01
|22:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|34
|2.26