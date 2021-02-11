«Торонто» обыграл «Монреаль», Михеев забросил первую шайбу в сезоне

«Торонто» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Андерсон — 9 (Друэн), 1:16 — 1:0. Дермотт — 1 (Маззин, Таварес), 35:18 — 1:1. Холл — 1 (Таварес, Маззин), 41:50 — 1:2. Михеев — 1 (Керфут, Хаймэн), 42:32 — 1:3. Татар — 4 (Чиаро, Романов), 56:40 — 2:3. Хаймэн — 4 (п.в., Мэттьюс, Маззин), 58:56 — 2:4.

Вратари: Прайс (58:40 — 58:56, 59:09) — Андерсен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (9+13+13) — 24 (6+6+12).

Наши: Романов (18.02/2/0) — Михеев (16.00/3/0).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell.