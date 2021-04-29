«Монреаль» проиграл «Торонто»

«Торонто» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Мэйпл Ливз» одержали третью победу кряду.

Российские игроки Илья Михеев и Александр Романов? приняли участие в этой встрече, но результативными действиями не отметились.

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Монреаль» занимает 4-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Нюландер — 15 (бол., Марнер, Райлли), 1:38 — 0:1. Мэттьюс — 35 (Фолиньо, Райлли), 8:44 — 0:2. Маззин — 3 (Спецца, Торнтон), 26:27 — 0:3. Сузуки — 10 (Питри, Эдмундсон), 35:15 — 1:3. Брукс — 3 (Спецца, Холл), 48:15 — 1:4.

Вратари: Аллен — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (11+13+9) — 29 (7+11+11).

Наши: Романов (18.21/1/-2) — Михеев (15.24/3/+1).

29 апреля. Монреаль. Centre Bell.