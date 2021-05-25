«Торонто» победил «Монреаль» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Торонто» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.

На шайбы Вильяма Нюландера и Моргана Райлли хозяева ответили точным броском Ника Сузуки. Форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев завершил матч с показателем полезности «-1».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 2:30 мск.