«Торонто» победил «Монреаль» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
04:44
«Торонто» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.
На шайбы Вильяма Нюландера и Моргана Райлли хозяева ответили точным броском Ника Сузуки. Форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев завершил матч с показателем полезности «-1».
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 2:30 мск.
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