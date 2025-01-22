«Монреаль» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» (3:2).

На голы Никиты Кучерова и Джейка Гюнцеля «Канадиенс» ответили шайбами Юрая Слафковски, Алекса Ньюхука и Джейка Эванса.