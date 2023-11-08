Монреаль — Тампа: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Монреаль» со счетом 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Тампа» с 16 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на 11-й строчке.

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