«Тампа» открыла счет в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». На 2-й минуте голом отметился Ян Рутта.

30-летний чех забросил вторую шайбу в этом плей-офф. Ассистировали ему Ондржей Палат и Виктор Хедман.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.