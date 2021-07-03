«Монреаль» — «Тампа»: Рутта открыл счет в третьем матче финала Кубка Стэнли
03:28
«Тампа» открыла счет в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». На 2-й минуте голом отметился Ян Рутта.
30-летний чех забросил вторую шайбу в этом плей-офф. Ассистировали ему Ондржей Палат и Виктор Хедман.
«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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