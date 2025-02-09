«Тампа» на выезде победила «Монреаль», Кучеров пропустил матч
«Тампа» на выезде победила «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У гостей по голу забили Ник Пол, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Энтони Чирелли. Две результативные передачи на счету Джейка Гюнцеля.
У хозяев шайбы забросили Брендан Галлахер (дубль) и Кристиан Дворак.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч по неназванным причинам. Российский форвард был заявлен и провел разминку, однако за несколько минут до стартового вбрасывания был отправлен в запас.
Для «Лайтнинг» это четвертая победа подряд. Ранее они обыграли «Детройт» (6:3) и дважды «Оттаву» (4:3; 5:1).
«Тампа» набрала 66 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Канадиенс» с 55 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Голы: Пол — 16 (Хагель), 6:56 — 0:1. Хедман — 8 (Гонсалвес, Чирелли), 10:28 — 0:2. Галлахер — 13 (бол., Ньюхук, Мэтисон), 18:53 — 1:2. Пойнт — 31 (бол., Гюнцель, Хедман), 21:05 — 1:3. Гиргенсонс — 1 (Аткинсон, Эйссимонт), 26:43 — 1:4. Дворак — 6 (Савар, Слафковски), 32:45 — 2:4. Галлахер — 14, 49:19 — 3:4. Чирелли — 20 (Гюнцель, Хагель), 59:44 — 3:5.
Нереализованный буллит: Андерсон (Монреаль), 16:19.
Вратари: Добеш (Монтембо, 21:05, 58:11 — 59:44) — Василевский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (13+9+13) — 21 (6+8+7).
Наши: — - -.
9 февраля. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
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|48
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
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|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -