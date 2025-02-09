«Тампа» на выезде победила «Монреаль», Кучеров пропустил матч

«Тампа» на выезде победила «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей по голу забили Ник Пол, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Энтони Чирелли. Две результативные передачи на счету Джейка Гюнцеля.

У хозяев шайбы забросили Брендан Галлахер (дубль) и Кристиан Дворак.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч по неназванным причинам. Российский форвард был заявлен и провел разминку, однако за несколько минут до стартового вбрасывания был отправлен в запас.

Для «Лайтнинг» это четвертая победа подряд. Ранее они обыграли «Детройт» (6:3) и дважды «Оттаву» (4:3; 5:1).

«Тампа» набрала 66 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Канадиенс» с 55 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Пол — 16 (Хагель), 6:56 — 0:1. Хедман — 8 (Гонсалвес, Чирелли), 10:28 — 0:2. Галлахер — 13 (бол., Ньюхук, Мэтисон), 18:53 — 1:2. Пойнт — 31 (бол., Гюнцель, Хедман), 21:05 — 1:3. Гиргенсонс — 1 (Аткинсон, Эйссимонт), 26:43 — 1:4. Дворак — 6 (Савар, Слафковски), 32:45 — 2:4. Галлахер — 14, 49:19 — 3:4. Чирелли — 20 (Гюнцель, Хагель), 59:44 — 3:5.

Нереализованный буллит: Андерсон (Монреаль), 16:19.

Вратари: Добеш (Монтембо, 21:05, 58:11 — 59:44) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (13+9+13) — 21 (6+8+7).

Наши: — - -.

9 февраля. Монреаль. Centre Bell.