Кучеров забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ и сократил отставание от Маккиннона
«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
На 15-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров и продлил свою результативную серию до 10 матчей. Для него это 22-й гол в сезоне.
Всего у 31-летнего россиянина 70 (22+48) очков. Кучеров вышел на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая от лидирующего Нэйтана Маккиннона на 4 очка.
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|26
|23
|58
|4
|Коламбус
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|22
|25
|51
|5
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|46
|22
|24
|48
|6
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|21
|26
|48
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|20
|29
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|19
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|46
|21
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|46
|17
|29
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
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|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|- : -
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|- : -
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -
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