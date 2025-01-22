Кучеров забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ и сократил отставание от Маккиннона

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 15-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров и продлил свою результативную серию до 10 матчей. Для него это 22-й гол в сезоне.

Всего у 31-летнего россиянина 70 (22+48) очков. Кучеров вышел на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая от лидирующего Нэйтана Маккиннона на 4 очка.