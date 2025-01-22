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Сегодня, 03:36

Кучеров забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ и сократил отставание от Маккиннона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 15-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров и продлил свою результативную серию до 10 матчей. Для него это 22-й гол в сезоне.

Всего у 31-летнего россиянина 70 (22+48) очков. Кучеров вышел на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая от лидирующего Нэйтана Маккиннона на 4 очка.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 45 25 20 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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