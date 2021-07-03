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«Монреаль» — «Тампа»: «Лайтнинг» забросили четвертую шайбу

04:45

«Тампа» увеличила преимущество в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». На 4-й минуте второго периода «Лайтнинг» забросили четвертую шайбу.

Голом отметился нападающий Тайлер Джонсон. Для него этот гол стал 3-м в этом плей-офф.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей