Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» — «Тампа»: «Лайтнинг» с передачи Кучерова удвоили преимущество

03:34
Теги:

«Тампа» удвоила преимущество в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». На 4-й минуте «Лайтнинг» реализовали большинство.

Голом отметился шведский защитник Виктор Хедман. Ассистировали ему Никита Кучеров и Энтони Чирелли.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Опрос

проголосовало: 8733
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020
«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей