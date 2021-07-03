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«Монреаль» — «Тампа»: Кучеров увеличил преимущество «Лайтнинг»

04:30
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«Тампа» увеличила преимущество в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». На 2-й минуте второго периода «Лайтнинг» забросили третью шайбу.

Голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 8-м в этом плей-офф.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.

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Евгений Козинов все материалы автора

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