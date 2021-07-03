«Тампа» увеличила преимущество в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». На 2-й минуте второго периода «Лайтнинг» забросили третью шайбу.

Голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 8-м в этом плей-офф.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.