«Тампа» увеличила преимущество в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». За 3 минуты до финальной сирены счет стал 6:3 в пользу «Лайтнинг».

Нападающий Блэйк Коулман поразил пустые ворота и забросил свою 3-ю шайбу в этом плей-офф.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.