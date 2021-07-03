«Монреаль» — «Тампа»: Коулман забросил в пустые ворота
05:54
«Тампа» увеличила преимущество в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». За 3 минуты до финальной сирены счет стал 6:3 в пользу «Лайтнинг».
Нападающий Блэйк Коулман поразил пустые ворота и забросил свою 3-ю шайбу в этом плей-офф.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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