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«Монреаль» — «Тампа»: Коулман забросил в пустые ворота

05:54

«Тампа» увеличила преимущество в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». За 3 минуты до финальной сирены счет стал 6:3 в пользу «Лайтнинг».

Нападающий Блэйк Коулман поразил пустые ворота и забросил свою 3-ю шайбу в этом плей-офф.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей