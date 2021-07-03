«Монреаль» — «Тампа»: команды обменялись голами в конце третьего периода
05:50
«Монреаль» и «Тампа» забросили еще по одной шайбе в третьем матче финала Кубка Стэнли. На 16-й минуте встречи счет стал 6:3 в пользу «Лайтнинг».
Сначала Тайлер Джонсон оформил дубль и увелчил преимущество «Тампы», а спустя 39 секунд Кори Перри вернул прежнюю разницу. Для обоих эти шайбы стали четвертыми в этом плей-офф.
«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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