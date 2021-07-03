«Монреаль» и «Тампа» забросили еще по одной шайбе в третьем матче финала Кубка Стэнли. На 16-й минуте встречи счет стал 6:3 в пользу «Лайтнинг».

Сначала Тайлер Джонсон оформил дубль и увелчил преимущество «Тампы», а спустя 39 секунд Кори Перри вернул прежнюю разницу. Для обоих эти шайбы стали четвертыми в этом плей-офф.

«Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.