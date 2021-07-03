«Монреаль» — «Тампа»: «Канадиенс» отыграли одну шайбу
03:57
«Монреаль» отметился голом в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Тампы». В середине первого периода голом отметился Филлип Дано.
28-летний канадец забросил свою первую шайбу в этом плей-офф. Ассистировал ему Ши Вебер.
««Лайтнинг» ведут в серии — 2-0. Серия играется до четырех побед.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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