«Монреаль» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

Авторами голов «Лайтнинг» стали Ник Пол, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Энтони Чирелли.

В составе хозяев дублем отметился Брендан Галлахер, еще одну шайбу забросил Кристиан Дворак.

«Тампа» набрала 66 оков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Канадиенс» идут 13-ми с 55 баллами.