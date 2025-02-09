«Монреаль» встретится с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 9 февраля. Игра состоится в спортивном комплексе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Монреаль» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Канадиенс» набрали 55 очков в 55 играх и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» располагается на шестой строчке на Востоке (у команды — 64 очка в 54 встречах).

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