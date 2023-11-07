В ночь на 8 ноября «Монреаль» на своем льду арены «Белл-центр» в Квебеке (Канада) сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в среду. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Монреаль» — «Тампа-Бэй» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» с помощью матч-центра проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры.

«Канадиенс» с 12 баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Лайтнинг» занимают четвертое место с 14 очками.

За «Тампу-Бэй» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник) и Никита Кучеров (нападающий).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.