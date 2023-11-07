«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
В ночь на 8 ноября «Монреаль» на своем льду арены «Белл-центр» в Квебеке (Канада) сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в среду. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Монреаль» — «Тампа-Бэй» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» с помощью матч-центра проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры.
«Канадиенс» с 12 баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Лайтнинг» занимают четвертое место с 14 очками.
За «Тампу-Бэй» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник) и Никита Кучеров (нападающий).
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|- : -
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|- : -
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|- : -
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|- : -
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|- : -
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|4
|1.46