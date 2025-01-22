«Монреаль» одержал волевую победу над «Тампой», Кучеров забил один гол

«Монреаль» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил один из голов и достиг отметки в 70 (22+48) очков за сезон. Второй гол «Лайтнинг» на счету Джейка Гюнтцеля.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

У «Канадиенс» отличились Джейк Эванс, Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски.

«Монреаль» набрал 52 очкв в 47 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке — 53 очка в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кучеров — 22 (Чирелли, Лиллеберг), 14:20 — 0:1. Гюнцель — 24 (Эйссимонт), 22:45 — 0:2. Слафковски — 7 (бол., Лайне, Хатсон), 25:32 — 1:2. Ньюхук — 9 (Лайне), 27:21 — 2:2. Эванс — 11 (Армиа, Каррье), 57:45 — 3:2.

Вратари: Монтембо — Василевский (58:09).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (5+9+8) — 35 (11+9+15).

Наши: — - Кучеров (26.55/4/+1).

22 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.