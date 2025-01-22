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Сегодня, 05:40

«Монреаль» одержал волевую победу над «Тампой», Кучеров забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров и Александр Каррье.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Монреаль» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил один из голов и достиг отметки в 70 (22+48) очков за сезон. Второй гол «Лайтнинг» на счету Джейка Гюнтцеля.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

У «Канадиенс» отличились Джейк Эванс, Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски.

«Монреаль» набрал 52 очкв в 47 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке — 53 очка в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кучеров — 22 (Чирелли, Лиллеберг), 14:20 — 0:1. Гюнцель — 24 (Эйссимонт), 22:45 — 0:2. Слафковски — 7 (бол., Лайне, Хатсон), 25:32 — 1:2. Ньюхук — 9 (Лайне), 27:21 — 2:2. Эванс — 11 (Армиа, Каррье), 57:45 — 3:2.

Вратари: Монтембо — Василевский (58:09).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (5+9+8) — 35 (11+9+15).

Наши: — - Кучеров (26.55/4/+1).

22 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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