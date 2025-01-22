«Монреаль» одержал волевую победу над «Тампой», Кучеров забил один гол
«Монреаль» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил один из голов и достиг отметки в 70 (22+48) очков за сезон. Второй гол «Лайтнинг» на счету Джейка Гюнтцеля.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
У «Канадиенс» отличились Джейк Эванс, Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски.
«Монреаль» набрал 52 очкв в 47 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке — 53 очка в 46 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кучеров — 22 (Чирелли, Лиллеберг), 14:20 — 0:1. Гюнцель — 24 (Эйссимонт), 22:45 — 0:2. Слафковски — 7 (бол., Лайне, Хатсон), 25:32 — 1:2. Ньюхук — 9 (Лайне), 27:21 — 2:2. Эванс — 11 (Армиа, Каррье), 57:45 — 3:2.
Вратари: Монтембо — Василевский (58:09).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (5+9+8) — 35 (11+9+15).
Наши: — - Кучеров (26.55/4/+1).
22 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
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|19
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|Нью-Джерси
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|25
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|5
|Рейнджерс
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|6
|Филадельфия
|48
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|50
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
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|Атлантический дивизион
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|В
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|30
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|24
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|17
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|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|2 : 1 ОТ
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.01
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|- : -
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -