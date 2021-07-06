Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли

«Монреаль» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» отличились Барклай Гудро и Патрик Марун. У «Канадиенс» дубль оформил Джош Андерсон, забросивший в овертайме, а также Александр Романов. Для российского защитника это первое набранное очко в плей-офф. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 8 июля в Тампе и начнется в 3:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Андерсон — 4 (Сузуки, Кауфилд), 15:39 — 1:0. Гудроу — 2 (Макдона, Коулмэн), 37:20 — 1:1. Романов — 1 (Эванс), 48:48 — 2:1. Марун — 2 (Жозеф, Джонсон), 53:48 — 2:2. Андерсон — 5 (Кауфилд), 63:57 — 3:2.

Вратари: Прайс (63:57) — Василевский (63:57).

Штраф: 20 — 12.

Броски: 21 (5+9+5+2) — 34 (12+8+10+4).

Наши: Романов (12.16/1/0) — Кучеров (24.39/4/0), Сергачев (20.17/3/0).

6 июля. Монреаль. Centre Bell. 3500 зрителей.